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Ученые зафиксировали в космосе странные звуки, похожие на птичий щебет

Nature: сигналы космических волн впервые засекли в 100 тыс. км от Земли
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Depositphotos

Международная группа астрономов из Китая, США и Швеции обнаружила космические волны, похожие на щебетание птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Данный тип космических волн известен как хоровые волны. Они представляют собой всплески плазмы, которые колеблются на частотах слышимого диапазона. При преобразовании в звук такие сигналы напоминают высокие птичьи крики.

Исследователи и раньше улавливали подобные звуки в космосе, но теперь они засекли щебечущие волны с гораздо большего расстояния: более чем в 100 тыс. километров от Земли, где их никогда раньше не фиксировали.

Новые хоровые волны обнаружили в регионе, где магнитное поле Земли растянуто. Это стало неожиданностью и подняло новые вопросы о том, как формируются эти щебечущие волны.

Астрономы до сих пор не уверены, как именно происходят эти возмущения. Специалисты полагают, что магнитное поле планеты может иметь какое-то отношение к этому феномену.

Хоровые волны также замечали вблизи других планет, включая Юпитер и Сатурн. Они даже могут производить высокоэнергетические электроны, способные создавать помехи спутниковой связи.

Ранее ученые обнаружили источник мощных космических радиовсплесков.

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