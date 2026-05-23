В Южной Корее упал самолет с инструктором и студентом летной школы

Yonhap: ученик и учитель летной школы пострадали в авиакатастрофе в Южной Корее
Martin Hibberd/Shutterstock/FOTODOM

Два человека получили тяжелые травмы при крушении легкомоторного самолета в уезде Хэнам в провинции Южная Чолла на юго-западе Южной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел сегодня около 15:10 по местному времени (9:10 по мск). Воздушное судно следовало по маршруту из аэропорта Муан на посадочную площадку Сани, когда по неустановленной пока причине рухнуло на землю.

На борту находились двое мужчин в возрасте около 20 лет — инструктор и студент летной школы, базирующейся в местном университете Чодан. Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в ближайшие больницы, они находятся в тяжелом состоянии.

Власти проводят тщательное расследование причин авиационного происшествия, изучая в качестве версий возможные технические неисправности, ошибку пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Легкомоторная авиация в регионе часто используется для учебных полетов и частных перевозок.

Ранее пилот Ан-2 раскрыл, как посадил самолет с отказавшим двигателем в Якутии.

 
