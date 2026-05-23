Россиянин украл машину скорой помощи, чтобы прокатиться

В Ростовской области мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы прокатиться

В Ростовской области 32-летний мужчина решил прокатиться и угнал машину скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во внутреннем дворе центральной больницы в Зимовниковском районе. Местный житель заметил незапертую машину скорой помощи, сел за руль автомобиля и решил прокатиться. Злоумышленник отправился в Волгоград.

Прибыв в город, угонщик бросил машину на одной из улиц. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль и вернули его сотрудникам медицинского учреждения. Подозреваемого задержали. Он объяснил свой поступок тем, что просто хотел прокатиться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

