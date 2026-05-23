Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин украл машину скорой помощи, чтобы прокатиться

В Ростовской области мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы прокатиться
ГУ МВД Ростовской области

В Ростовской области 32-летний мужчина решил прокатиться и угнал машину скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во внутреннем дворе центральной больницы в Зимовниковском районе. Местный житель заметил незапертую машину скорой помощи, сел за руль автомобиля и решил прокатиться. Злоумышленник отправился в Волгоград.

Прибыв в город, угонщик бросил машину на одной из улиц. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль и вернули его сотрудникам медицинского учреждения. Подозреваемого задержали. Он объяснил свой поступок тем, что просто хотел прокатиться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее бездомный за один вечер украл телефон, угнал машину и сбил полицейского.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!