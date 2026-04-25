Бездомный за один вечер украл телефон, угнал машину и сбил полицейского

Под Владимиром бездомный попал в колонию, совершив кражу и угон за один вечер
В Александрове суд приговорил 28-летнего бездомного мужчину к лишению свободы за серию преступлений, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Уголовное дело по нескольким статьям в отношении местного жителя возбудили после того, как 16 декабря 2025 года он сначала похитил из магазина электроники смартфон, а затем угнал автомобиль, припаркованный у магазина автозапчастей.

Владелец не стал глушить двигатель и запирать двери, поэтому злоумышленник легко проник в салон и скрылся на машине с места совершения.

Через час сотрудники ГАИ обнаружили угнанный транспорт на обочине дороги за городом. Угонщик сидел внутри и при попытке задержания тронулся с места, несколько метро протащив инспектора, державшегося за руль и дверь.

Мужчина признал кражу и угон, но заявил, что не собирался применять насилие, опасное для жизни. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее во Владивостоке бездомный с игрушечным пистолетом ограбил аптеку.

 
