Росздравнадзор обвинили в игнорировании «побочек» дженерика от тяжелой болезни

Пациенты с муковисцидозом пожаловались в Генпрокуратуру на Росздравнадзор, который, по их словам, два года игнорирует сообщения о побочных эффектах дженерика «Трилекса» и не вносит изменения в инструкцию к препарату. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобу «Объединения пациентов с муковисцидозом и их семей».

Речь идет о нежелательных реакциях на аргентинский дженерик, который с 2023 года поставляется в Россию вместо оригинального американского препарата «Трикафта». С февраля 2025 года пациентское объединение задокументировало не менее 19 эпизодов в разных регионах: люди жаловались на диарею, потерю веса, нарушения дыхания и сердечно-сосудистой системы, усиление кашля.

Этих реакций нет в инструкции либо они указаны без отражения реальной частоты и тяжести. Кроме того, как утверждается в жалобе, некоторые медорганизации, включая Морозовскую больницу в Москве и Республиканскую клиническую больницу в Казани, отказывают пациентам в оформлении жалоб на побочные эффекты.

В Росздравнадзоре заявили, что не получали сообщений о нежелательных реакциях, и отметили, что препараты имеют «положительный профиль безопасности». Заявители просят проверить ведомство на соблюдение законодательства и наличие признаков халатности.

Это не первое обращение пациентов с муковисцидозом: ранее они уже направляли жалобы в Генпрокуратуру из-за перевода с оригинального препарата на дженерик. Аналогичная ситуация складывается и с пациентами со спинальной мышечной атрофией, которых переводят с оригинальной «Спинразы» на российский «Лантесенс».

