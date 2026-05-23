Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ заявили, что Киев ответит за эскалацию после удара по Старобельску

МИД РФ: атаковав ЛНР, Киев берет на себя ответственность за эскалацию
РИА Новости

Киев после атаки по общежитию колледжа в Старобелське в Луганской народной республике (ЛНР) возьмет на себя ответственность за эскалацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

22 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар украинской армии по колледжу в ЛНР вновь продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя подчеркнул, что атака по спящим детям в Старобельске является очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому» при попустительстве и замалчивании Западом этих преступлений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!