В МВД назвали основные правила цифровой гигиены

Заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в беседе с РИА Новости рассказал о базовых правилах цифровой гигиены, которые помогут защититься от мошенников и утечки данных.

По его словам, пользователям стоит менять пароли хотя бы раз в месяц и не использовать одинаковые комбинации для разных сервисов. В МВД подчеркнули, что пароли должны быть сложными.

Горяев также посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение на компьютерах, планшетах и смартфонах, а также следить за актуальностью антивирусной защиты.

Кроме того, представитель МВД призвал осторожно относиться к ссылкам в электронных письмах и сообщениях. По его словам, мошенники часто скрывают в них вредоносные программы.

Еще одной важной мерой безопасности он назвал отказ от подключения к неизвестным Wi-Fi-сетям.

В МВД также предупредили, что не стоит публиковать в интернете паспортные данные, адреса, номера телефонов и другую конфиденциальную информацию, поскольку злоумышленники могут использовать эти сведения в своих схемах.

Ранее россиян предупредили о необходимости использовать отдельную карту для онлайн-покупок.