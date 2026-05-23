Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В МВД назвали основные правила цифровой гигиены

Замначальника отдела ГУУР МВД Горяев призвал менять пароли каждый месяц
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в беседе с РИА Новости рассказал о базовых правилах цифровой гигиены, которые помогут защититься от мошенников и утечки данных.

По его словам, пользователям стоит менять пароли хотя бы раз в месяц и не использовать одинаковые комбинации для разных сервисов. В МВД подчеркнули, что пароли должны быть сложными.

Горяев также посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение на компьютерах, планшетах и смартфонах, а также следить за актуальностью антивирусной защиты.

Кроме того, представитель МВД призвал осторожно относиться к ссылкам в электронных письмах и сообщениях. По его словам, мошенники часто скрывают в них вредоносные программы.

Еще одной важной мерой безопасности он назвал отказ от подключения к неизвестным Wi-Fi-сетям.

В МВД также предупредили, что не стоит публиковать в интернете паспортные данные, адреса, номера телефонов и другую конфиденциальную информацию, поскольку злоумышленники могут использовать эти сведения в своих схемах.

Ранее россиян предупредили о необходимости использовать отдельную карту для онлайн-покупок.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!