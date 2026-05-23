Российские военные сообщили об иностранных следователях на полигоне ВСУ под Харьковом

Следственная группа из иностранных специалистов прибыла на полигон украинских штурмовиков в Чугуевский район Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой Вооруженных сил РФ «Север».

«На полигон украинских штурмовых подразделений в лесном массиве Чугуевского района прибыла следственная группа из неких иностранных специалистов», — сообщил источник.

До этого сообщалось, что на учебных полигонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуевском районе растет число небоевых потерь. Источники рассказали, что среди бойцов распространяется нейроинфекционное заболевание.

По информации депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, родственники, потерявшие близких из-за болезни, даже пожаловались президенту Владимиру Зеленскому, что военнослужащим не оказывали своевременную медицинскую помощь.

Ранее в элитном полку ВСУ началась эпидемия.