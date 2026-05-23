Врач предупредила, в каких клиниках чаще всего обманывают россиян

Врач Тимофеева: после фразы вроде «вам остался год» надо бежать из клиники

Как распознать медицинскую организацию, где пациентов накручивают на лишние траты, и какие фразы должны заставить немедленно уйти, «Газете.Ru» рассказала Юлия Тимофеева — врач, нутрициолог с высшим медицинским образованием, хэлс-коуч.

«Распознать такие клиники на этапе записи к специалисту можно, ориентируясь на большое количество «авторских методик» и «секретных методик». Чаще всего это методы, не прошедшие исследования ни эффективности, ни безопасности», — объяснила она.

Но иногда схема развода кроется как раз в привлекательной цене первичного приема. На нем вдруг обнаруживается нестандартная проблема, требующая сдачи большого количества дорогостоящих анализов, а иногда — операции или госпитализации.

«Врачи «разводят» на госпитализации и операции, особенно людей со склонностью к ипохондрии, тревожных родителей, беременных и людей с «мягкой» психикой, которых можно запугать», — предупреждает Тимофеева.

Чтобы вас не «развели», специалист советует задавать врачу четкие вопросы:

— «Почему вы считаете, что эти анализы информативны? Каким образом их результаты могут изменить тактику лечения?»

— «На что вы опираетесь при постановке диагноза, назначении анализов, лечении?»

— «Какие у меня показания к проведению данной процедуры или операции?»

— «Какие клинические исследования или рекомендации подтверждают эффективность этого метода? Я могу с ними ознакомиться?»

— «Назначенные препараты имеют доказанную эффективность?»

Эти вопросы не должны ставить врача в тупик. Если врач уходит от ответа, отвечает с сарказмом, начинает агрессивно себя вести или язвить — значит, вас разводят.

«Грамотный специалист всегда ответит на подобные вопросы и объяснит доступным языком мотивы своих назначений и подкрепит это доказательной базой», — подчеркивает эксперт.

Любые клиники «традиционной» и «нетрадиционной» медицины, по словам Тимофеевой, чаще всего разводят пациентов, пугая несуществующими диагнозами и проводя неэффективное, а порой опасное и дорогое лечение.

В таких направлениях, как гирудотерапия, акупунктура, мануальная терапия, хиропрактика, кинезиология, остеопатия, часто можно встретить шарлатанов. Услуги имеют необоснованно высокую стоимость, а результат отсутствует даже спустя несколько курсов. Удачные случаи преподносятся как доказательства эффективности, хотя процент реальной помощи крайне мал, а эффективность данных методов редко имеет реально доказанную высококачественными исследованиями базу.

Также опасны клиники «капельниц», где существует «меню» на практически любую проблему. Курсы стоят необоснованно дорого, а состав часто умалчивается, содержит просто физраствор и действует за счет эффекта плацебо — либо содержит препараты с недоказанной эффективностью и безопасностью.

«От подобных капельниц пациент может получить аллергическую реакцию вплоть до анафилаксии или лекарственный гепатит», — предупреждает Тимофеева.

Акции имеют место быть в любых клиниках, а вот любое давление и угрозы злокачественной онкологией или скоропостижным летальным исходом расцениваются как некомпетентность врача и его желание «наживы».

«Если ситуация действительно серьезная, компетентный специалист, наоборот, всегда максимально этично сообщает об этом, потому что для него важно снизить ваш уровень стресса, а не подтолкнуть вас к покупке», — объясняет эксперт.

Фразы «вам остался год/полгода» и любое примерное время до конца вашей жизни — всегда красный флаг и сигнал бежать за вторым мнением.

Любые неоднозначные комментарии относительно вашей личной жизни, детей, вероисповедания, взглядов — красный флаг, который надо расценивать как манипуляцию, толкающую к покупке.

Если специалист настаивает, что лечиться или оперироваться нужно только у него или в его клинике, это также повод задуматься о «разводе». Для хорошего врача главное, чтобы проблема со здоровьем была решена, и не имеет значения, кто ее решит — он или его коллеги.

По ее словам, в России проблема клиник-«разводилок» довольно острая — ввиду доступности и конкуренции платных медицинских клиник между собой. Ухудшает ситуацию низкий оклад и определенный «план» у врачей, при невыполнении которого достойная зарплата становится недостижимой.

«Часто при трудоустройстве врачам «прозрачно» намекают, что придется использовать именно навыки продаж и продвигать услуги в интересах клиники, а не пациентов», — отмечает Тимофеева.

Однако, с уверенностью можно сказать, что клиники, где у врача нет «плана продаж», существуют и успешно развиваются. В таких местах качество медицинской помощи заметно выше, а специалисты гораздо эмпатичнее и компетентнее — ими движет не желание заработать больше, а исполнение врачебного долга.

