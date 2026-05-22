Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка оставила своих детей дома одних без еды и уехала к подруге на 3 дня

В Борисоглебске будут судить мать, оставившую детей одних на три дня
MIA Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Воронежской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как оставила собственных детей одних дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Борисоглебске зимой, но расследование завершилось только сейчас. По версии следователей, россиянка оставила дома детей в возрасте трех лет и восьми месяцев.

«Мать ушла из дома с целью встретиться с подругой, у которой пробыла трое суток», – сообщается в публикации.

При этом дети жили в неотапливаемом помещении, на них была легкая одежда. Также женщина не оставила им еду и воду.

В какой-то момент в дом попали знакомые семьи. Они обнаружили детей голодными, с симптомами простуды.

О произошедшем гости рассказали отцу несовершеннолетних, который связался с возлюбленной. Та убеждала мужчину, что на самом деле с детьми все хорошо и она находится не у подруги.

В отношении матери возбудили дело по статье об оставлении в опасности. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.

В интересах детей прокурор подал иск о компенсации морального вреда.

Ранее мать оставила новорожденного ребенка в туалете торгового центра и была арестована.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!