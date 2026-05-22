Россиянка оставила своих детей дома одних без еды и уехала к подруге на 3 дня

В Борисоглебске будут судить мать, оставившую детей одних на три дня

Жительница Воронежской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как оставила собственных детей одних дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Борисоглебске зимой, но расследование завершилось только сейчас. По версии следователей, россиянка оставила дома детей в возрасте трех лет и восьми месяцев.

«Мать ушла из дома с целью встретиться с подругой, у которой пробыла трое суток», – сообщается в публикации.

При этом дети жили в неотапливаемом помещении, на них была легкая одежда. Также женщина не оставила им еду и воду.

В какой-то момент в дом попали знакомые семьи. Они обнаружили детей голодными, с симптомами простуды.

О произошедшем гости рассказали отцу несовершеннолетних, который связался с возлюбленной. Та убеждала мужчину, что на самом деле с детьми все хорошо и она находится не у подруги.

В отношении матери возбудили дело по статье об оставлении в опасности. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.

В интересах детей прокурор подал иск о компенсации морального вреда.

