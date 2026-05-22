Россиянка оставила своих детей дома одних без еды и уехала к подруге на 3 дня

Жительница Воронежской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как оставила собственных детей одних дома. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в Борисоглебске зимой, но расследование завершилось только сейчас. По версии следователей, россиянка оставила дома детей в возрасте трех лет и восьми месяцев.
«Мать ушла из дома с целью встретиться с подругой, у которой пробыла трое суток», – сообщается в публикации.
При этом дети жили в неотапливаемом помещении, на них была легкая одежда. Также женщина не оставила им еду и воду.
В какой-то момент в дом попали знакомые семьи. Они обнаружили детей голодными, с симптомами простуды.
О произошедшем гости рассказали отцу несовершеннолетних, который связался с возлюбленной. Та убеждала мужчину, что на самом деле с детьми все хорошо и она находится не у подруги.
В отношении матери возбудили дело по статье об оставлении в опасности. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.
В интересах детей прокурор подал иск о компенсации морального вреда.
