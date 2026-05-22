Мужчины дали ребенку шоколад с препаратами и изнасиловали

В Индии мужчины накачали девочку наркотиками и изнасиловали
Девочка из Индии согласилась сесть в машину к неизвестным и подверглась групповому изнасилованию. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в Калькутте. К несовершеннолетней подошли двое мужчин и предложили подвезти к дому. Так как у них в машине сидела ее подруга, школьница согласилась.

В салоне ей предложили шоколад с добавлением седативных средств. После угощения ее накачали наркотиками, после чего отвезли в безлюдное место, где изнасиловали. Один из мужчин записал непристойное видео в процессе и стал угрожать «серьезными последствиями», если она обратится в полицию.

Несмотря на запугивания, семья пострадавшей обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейским предстоит установить личности мужчин и роль подруги школьницы в преступлении. Всех свидетелей специалисты уже опросили. Сама девочка получила серьезную психологическую травму.

