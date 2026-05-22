Участники программы «Время героев» рассказал о применении боевого опыта в госуправлении

Участники программы «Время героев» пришли с передовой для применения боевого опыта в госуправлении и экономике. Об этом, комментируя назначения 67 участников первого потока программы на новые должности, заявил «Газете.Ru» майор, командир штурмового отряда, Герой России, кавалер ордена Мужества Игорь Юргин.

Отмечается, что 15 мая Юргин занял пост директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. До 2025 года он занимал должность министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

«Я кадровый офицер, с начала СВО не колебался: присяга и долг. Воевал разведчиком, снайпером, командовал штурмовым отрядом. Звание Героя России получил прямо в зоне боевых действий. Вызвали в Москву из окопов: грязный, небритый — через несколько часов уже в поезде», — отметил офицер.

Программа «Время героев» направлена на подготовку руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

«Мы пришли с передовой, чтобы применять боевой опыт в госуправлении и экономике. Огромная благодарность наставникам и организаторам программы за знания и поддержку. И самое искреннее спасибо президенту России Владимиру Путину за доверие и за то, что дал нам возможность продолжать работать во благо страны», — подчеркнул Юргин.

Напомним, в мае 2024 года к обучению на программе приступили 83 участника первого потока. Все они отмечены высокими государственными наградами. Обучение сочетало лекции со стажировками в регионах и на крупнейших предприятиях. Наставниками выступили 75 руководителей — от правительства и администрации президента до глав регионов и крупнейших компаний.