Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Участники программы «Время героев» рассказал о применении боевого опыта в госуправлении

Герой России Юргин отметил важность программы «Время героев» для госуправления
Программа «Время героев»

Участники программы «Время героев» пришли с передовой для применения боевого опыта в госуправлении и экономике. Об этом, комментируя назначения 67 участников первого потока программы на новые должности, заявил «Газете.Ru» майор, командир штурмового отряда, Герой России, кавалер ордена Мужества Игорь Юргин.

Отмечается, что 15 мая Юргин занял пост директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. До 2025 года он занимал должность министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

«Я кадровый офицер, с начала СВО не колебался: присяга и долг. Воевал разведчиком, снайпером, командовал штурмовым отрядом. Звание Героя России получил прямо в зоне боевых действий. Вызвали в Москву из окопов: грязный, небритый — через несколько часов уже в поезде», — отметил офицер.

Программа «Время героев» направлена на подготовку руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

«Мы пришли с передовой, чтобы применять боевой опыт в госуправлении и экономике. Огромная благодарность наставникам и организаторам программы за знания и поддержку. И самое искреннее спасибо президенту России Владимиру Путину за доверие и за то, что дал нам возможность продолжать работать во благо страны», — подчеркнул Юргин.

Напомним, в мае 2024 года к обучению на программе приступили 83 участника первого потока. Все они отмечены высокими государственными наградами. Обучение сочетало лекции со стажировками в регионах и на крупнейших предприятиях. Наставниками выступили 75 руководителей — от правительства и администрации президента до глав регионов и крупнейших компаний.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!