Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Болезнь поцелуев» охватила зумеров России

SHOT: российские зумеры стали чаще заражаться «болезнью поцелуев»
dekazigzag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поколение российских зумеров стало чаще заражаться «болезнью поцелуев» — это инфекционный мононуклеоз, который в тяжелых случаях приводит к реанимации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в России сейчас регистрируется 40–80 случаев заболевания мононуклеозом на 100 тысяч человек. И если раньше диагноз ставили детям от четырех—пяти лет, то теперь инфекцию выявляют у школьников и студентов 15–24 лет.

Инфекционный мононуклеоз называют «болезнью поцелуев» из-за возбудителя — вируса Эпштейна-Барр, который передается преимущественно через слюну во время поцелуев. Дети в садиках заражаются, потому что берут в рот грязные игрушки и другие предметы. Среди симптомов болезни увеличенные лимфоузлы и отекшее лицо. В тяжелых случаях возникает гнойная ангина, герпетический энцефалит, дыхательная недостаточность, поражение печени и разрыв селезенки.

Врачи подтвердили, что поцелуй является самым частым способом заражения, но не единственным. Подхватить опасный вирус можно от зубной щетки, общей посуды, облизанной ложки и пр.

До этого в Англии девушка поцеловалась с незнакомцем в баре и заразилась «болезнью поцелуев». В результате она провела почти месяц своей жизни прикованной к постели из-за случайного поцелуя.

Ранее стоматолог ответил, передается ли кариес через поцелуй.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!