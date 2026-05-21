«Болезнь поцелуев» охватила зумеров России

Поколение российских зумеров стало чаще заражаться «болезнью поцелуев» — это инфекционный мононуклеоз, который в тяжелых случаях приводит к реанимации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в России сейчас регистрируется 40–80 случаев заболевания мононуклеозом на 100 тысяч человек. И если раньше диагноз ставили детям от четырех—пяти лет, то теперь инфекцию выявляют у школьников и студентов 15–24 лет.

Инфекционный мононуклеоз называют «болезнью поцелуев» из-за возбудителя — вируса Эпштейна-Барр, который передается преимущественно через слюну во время поцелуев. Дети в садиках заражаются, потому что берут в рот грязные игрушки и другие предметы. Среди симптомов болезни увеличенные лимфоузлы и отекшее лицо. В тяжелых случаях возникает гнойная ангина, герпетический энцефалит, дыхательная недостаточность, поражение печени и разрыв селезенки.

Врачи подтвердили, что поцелуй является самым частым способом заражения, но не единственным. Подхватить опасный вирус можно от зубной щетки, общей посуды, облизанной ложки и пр.

До этого в Англии девушка поцеловалась с незнакомцем в баре и заразилась «болезнью поцелуев». В результате она провела почти месяц своей жизни прикованной к постели из-за случайного поцелуя.

