В Россельхознадзоре оценили долю армянских цветов на российском рынке

Данкверт: цветы из Армении занимают менее 5% в российском импорте

Цветы из Армении занимают менее 5% в российском импорте. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Всероссийского зернового форума, пишет РИА Новости.

«За прошлый год, за 2025 поставили 96 миллионов цветов… Если мы получаем 2 миллиарда цветов и 96 миллионов, посчитайте проценты сами. Чуть меньше 5%», — сказал он.

До этого Данкверт рассказал, что в республике уже находятся специалисты ведомства с инспекцией предприятий. Она завершится на следующей неделе, 27 мая, уточнил руководитель ведомства.

С 22 мая в РФ действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение РФ рабочей ситуацией. Он отметил, что подобные вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета. В том числе стороны обмениваются информацией, касающейся вопроса происхождения товаров.

