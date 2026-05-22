В Россельхознадзоре назвали сроки проверки армянских предприятий

Специалисты Россельхознадзора до 27 мая проинспектируют предприятия Армении. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Данкверт в кулуарах Всероссийского зернового форума в Сочи, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, сотрудники ведомства уже находятся в Республике.

«Две группы инспекторов: одна занимается животноводческой продукцией и рыбой, вторая — продукцией, которую выращивают в теплицах, в том числе цветы, в первую очередь», — сказал он.

С 22 мая в РФ действует запрет на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение РФ рабочей ситуацией. Он отметил, что подобные вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета. В том числе стороны обмениваются информацией, касающейся вопроса происхождения товаров.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.

 
