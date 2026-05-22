Пожарные спасли мальчика, голова которого застряла между перилами

UPI: в США спасли мальчика с застрявшей между перилами головой

Экстренные службы прибыли в дом семьи из Массачусетса, где двухлетний мальчик по имени Тео застрял головой между вертикальными стойками на лестнице в доме, пишет UPI. Вытащить голову малыша самостоятельно родители не смогли.

Прибывшие на место пожарные и полицейские оперативно оценили ситуацию. Чтобы не травмировать малыша и не применять грубую силу, было принято решение аккуратно разобрать часть лестничных перил. Для этого спасатели использовали ручной инструмент, выкручивая крепления и снимая балясины одну за другой. Вся операция заняла около получаса, но для родителей, наблюдавших за каждым движением, эти минуты тянулись бесконечно долго.

Пока пожарные и полицейские разбирали перила, женщина использовала iPad, чтобы включить ребенку мультфильм — это помогло отвлечь малыша. Голову Тео успешно и безопасно извлекли. После завершения операции мальчику устроили экскурсию по пожарной машине.

