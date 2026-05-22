Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пожарные спасли мальчика, голова которого застряла между перилами

UPI: в США спасли мальчика с застрявшей между перилами головой
Соцсети

Экстренные службы прибыли в дом семьи из Массачусетса, где двухлетний мальчик по имени Тео застрял головой между вертикальными стойками на лестнице в доме, пишет UPI. Вытащить голову малыша самостоятельно родители не смогли.

Прибывшие на место пожарные и полицейские оперативно оценили ситуацию. Чтобы не травмировать малыша и не применять грубую силу, было принято решение аккуратно разобрать часть лестничных перил. Для этого спасатели использовали ручной инструмент, выкручивая крепления и снимая балясины одну за другой. Вся операция заняла около получаса, но для родителей, наблюдавших за каждым движением, эти минуты тянулись бесконечно долго.

Пока пожарные и полицейские разбирали перила, женщина использовала iPad, чтобы включить ребенку мультфильм — это помогло отвлечь малыша. Голову Тео успешно и безопасно извлекли. После завершения операции мальчику устроили экскурсию по пожарной машине.

Ранее пожарные спасли женщину, которая упала в яму, выходя из автомобиля.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!