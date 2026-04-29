Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пожарные спасли женщину, которая упала в яму, выходя из автомобиля

UPI: канадка провалилась в яму, выходя из автомобиля, и была спасена пожарными
Lynda Regan

В Канаде пожарные спасли женщину, упавшую в яму, когда она выходила из автомобиля, пишет UPI.

Канадка Кристин Кайлбэк, выйдя из машины подруги возле своего дома, внезапно провалилась в яму в земле.

«Я не помню падения — все случилось очень быстро», — рассказала пострадавшая.

Выбраться самостоятельно Кристин не смогла. Дожидаясь прибытия пожарной спасательной службы, Кайлбэк с чувством юмора отнеслась к происшествию и попросила друзей сделать несколько фотографий.

«Я махала людям. Какая же глупая ситуация», — поделилась она.

Спасатели надели на женщину шлейку и вытащили ее с помощью лебедки. К счастью, она не пострадала. Позже выяснилось, что яма оказалась не провалом, а открытым водосборным бассейном без люка. Второй такой же бассейн на другой стороне дороги также был незакрыт. После инцидента оба отверстия заделали.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!