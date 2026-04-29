Пожарные спасли женщину, которая упала в яму, выходя из автомобиля

UPI: канадка провалилась в яму, выходя из автомобиля, и была спасена пожарными

В Канаде пожарные спасли женщину, упавшую в яму, когда она выходила из автомобиля, пишет UPI.

Канадка Кристин Кайлбэк, выйдя из машины подруги возле своего дома, внезапно провалилась в яму в земле.

«Я не помню падения — все случилось очень быстро», — рассказала пострадавшая.

Выбраться самостоятельно Кристин не смогла. Дожидаясь прибытия пожарной спасательной службы, Кайлбэк с чувством юмора отнеслась к происшествию и попросила друзей сделать несколько фотографий.

«Я махала людям. Какая же глупая ситуация», — поделилась она.

Спасатели надели на женщину шлейку и вытащили ее с помощью лебедки. К счастью, она не пострадала. Позже выяснилось, что яма оказалась не провалом, а открытым водосборным бассейном без люка. Второй такой же бассейн на другой стороне дороги также был незакрыт. После инцидента оба отверстия заделали.

