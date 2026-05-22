Российские силовики рассказали об уничтожении боевиков «Азова» на рубцовском направлении

РИА: более 80 боевиков «Азова» и 15 единиц техники НАТО уничтожены за 40 минут
Александр Максименко/РИА Новости

Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким атака «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на рубцовском направлении закончилась полным истреблением наступавших групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники», — сообщил источник.

По данным российских силовиков, бой проходил на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Харьковской области — в районе населенных пунктов Малеевка, Лозовое и Волчий Яр. Противник использовал быстроходные западные и украинские бронированные машины «МаксПро» и «Козак», а также бронетранспортеры американских «Страйкер», М-113 и финские «Патриа». Источник добавил, что российские артиллеристы и операторы беспилотников работали методично и безжалостно, часть украинских штурмовиков сгорела заживо в технике.

В Минобороны РФ 22 мая сообщили, что за неделю ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 7830 военнослужащих.

Ранее Россия нанесла удар возмездия по Украине.

 
