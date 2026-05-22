СМИ: в Санкт-Петербурге задержан лидер мусульманской общины

В Санкт-Петербурге задержали главу Централизованной религиозной организации «Община мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни. Об этом пишет газета «Коммерсантъ Северо-Запад», ссылаясь на источники.

Как утверждает издание, задержание якобы связано с арестами представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) в ряде регионов. По информации источников «Ъ», в апреле московский суд арестовал на 15 суток имама и бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвилу якобы за отказ показать документы правоохранителям в одном из аэропортов Москвы. Кроме того, в Мордовии задержали главу местного ДУМ Раиля-хазрата Асаинова, пишет газета.

Подробностей дела в отношении Хенни издание не приводит.

Как пишет портал 78 со ссылкой на дочь Хенни Зайнаб, которая также подтвердила задержание отца, он проходит по делу в качестве свидетеля. Она рассказала, что Мохаммеда задержали 20 мая и в тот же день отпустили. Других деталей по делу нет.

