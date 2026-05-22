На свадьбе в Москве вспыхнула массовая драка мигрантов

МВД: после массовой драки на свадьбе в Москве задержали 33 мигранта

Полицейские задержали 33 человека после массовой драки на свадьбе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел возле коммерческих помещений на улице Юных Ленинцев. В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка, после чего на место направили сотрудников патрульно-постовой службы отдела МВД по району Текстильщики.

По данным полиции, конфликт начался между гостями, отмечавшими свадьбу в кафе. Словесная перепалка продолжилась на улице и переросла в массовую драку. В МВД уточнили, что серьезно пострадавших в результате потасовки нет.

Сначала полицейские задержали 25 участников конфликта — все они оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. Позже сотрудники уголовного розыска установили и задержали еще восьмерых человек, участвовавших в драке.

В отношении 24 иностранцев составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Еще троих привлекли к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Одному из них назначили административное выдворение из страны.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении шести фигурантов. Подозреваемых отправили под стражу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

