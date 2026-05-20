Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Историка моды Васильева могут признать иноагентом

Mash: историка моды Васильева грозят признать иноагентом за переводы
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российкие общественники попросили Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст проверить телеведущего Александра Васильева на предмет иностранного финансирования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что поводом для таких запросов стали данные о переводах за онлайн-курсы и консультации, которые, по словам общественников, поступали в том числе от клиентов с Украины.

По информации канала, Васильев на данный момент живет во Франции, где он открыл закрытый клуб о моде и учит желающих красиво одеваться. Участие в таком клубе новичкам обойдется в 24 тыс. рублей в месяц, а постоянным клиентам можно посещать его со значительной скидкой, заплатив 16 тыс. рублей. В эту стоимость входят дистанционные консультации, лекции и разборы луков. Оффлайн-консультация Васильева обойдется свыше 550 тыс. рублей. Визиты в Россию для таких консультаций полностью исключены. Есть возможность провести только онлайн-встречу или же встретиться за пределами страны.

Переводы с Украины Васильев принимает исключительно через внешние карты и с конвертацией в евро или доллары. На это также обращают внимание активисты в своих письмах силовикам.

Историк моды уехал из России во Францию после начала СВО в 2022 году. В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что если заскучает по России, то включит романсы. По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык.

Ранее покинувшего РФ Васильева никто не узнал за границей.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!