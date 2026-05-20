Историка моды Васильева могут признать иноагентом

Российкие общественники попросили Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст проверить телеведущего Александра Васильева на предмет иностранного финансирования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что поводом для таких запросов стали данные о переводах за онлайн-курсы и консультации, которые, по словам общественников, поступали в том числе от клиентов с Украины.

По информации канала, Васильев на данный момент живет во Франции, где он открыл закрытый клуб о моде и учит желающих красиво одеваться. Участие в таком клубе новичкам обойдется в 24 тыс. рублей в месяц, а постоянным клиентам можно посещать его со значительной скидкой, заплатив 16 тыс. рублей. В эту стоимость входят дистанционные консультации, лекции и разборы луков. Оффлайн-консультация Васильева обойдется свыше 550 тыс. рублей. Визиты в Россию для таких консультаций полностью исключены. Есть возможность провести только онлайн-встречу или же встретиться за пределами страны.

Переводы с Украины Васильев принимает исключительно через внешние карты и с конвертацией в евро или доллары. На это также обращают внимание активисты в своих письмах силовикам.

Историк моды уехал из России во Францию после начала СВО в 2022 году. В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что если заскучает по России, то включит романсы. По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык.

