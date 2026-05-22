Россиянам раскрыли, как вернуть деньги за абонемент, если спортзал закрылся

Если спортзал закрылся и владельцы не вернули деньги за абонемент, получить средства можно тремя способами: при помощи досудебной претензии, в суде или через Роспотребнадзор. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино фитнес» Эмиль Халимов.

«Начинать следует с досудебной претензии. Клиент вправе требовать полного возврата средств, если услуга не была оказана. Претензию направляют заказным письмом либо передают лично под подпись. В ней указывают реквизиты договора, факт неоказания услуг и требование вернуть деньги за вычетом проведенных занятий. Если претензию проигнорировали, следующий шаг состоит в обращении в суд. В иске можно потребовать возврат стоимости абонемента, неустойку в размере 1% от суммы за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы», — отметил он.

Коллективный иск усилит позицию в суде против владельцев клуба, рассказал Халимов. По его словам, тяжелее всего вернуть деньги за абонемент, купленный в кредит.

«Параллельно имеет смысл подать жалобу в Роспотребнадзор, а объединение с другими клиентами в коллективный иск усиливает позицию в суде и снижает расходы на сопровождение. Сложнее ситуация для тех, кто приобрел абонемент через банковскую рассрочку. По общему правилу кредитный договор сохраняет силу независимо от того, исполнил ли продавец свои обязательства. Но если в договоре прямо указано, что кредит носит целевой характер и выдан для оплаты конкретного абонемента, заемщик вправе потребовать расторжения, поскольку цель кредита не достигнута и услуга не была оказана», — заключил он.

