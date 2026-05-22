Ленинградский вокзал Москвы торжественно открыли после полной реконструкции

Собянин и глава РЖД открыли обновленный Ленинградский вокзал в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после завершения комплексной реконструкции в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла, который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». После завершения торжественной церемонии градоначальник объявил торжественный запуск первых поездов.

Мэр Москвы назвал площадь Трех вокзалов крупнейшим транспортным узлом страны, который ежедневно пропускает через себя 350 тысяч пассажиров. По его словам, с учетом предстоящего строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург этот пассажиропоток вырастет почти до 500 тысяч человек.

Собянин отметил, что Ленинградский вокзал, будучи самым старым и значимым в российской столице, за последние годы физически и морально устарел, поэтому совместно с РЖД было принято решение о его полной реконструкции. Теперь это новый вокзал с современными сервисами и повышенным уровнем комфорта для пассажиров и сотрудников.

Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала и создание единой пересадочной зоны, добавил градоначальник.

По словам главы РЖД, в ходе реконструкции объем территории для пассажиров на Ленинградском вокзале вырос втрое, а количество сидячих мест — в полтора раза. Это позволит размещать более тысячи человек одновременно, пояснил Белозеров.

Реконструкционные работы начались в августе 2024 года. В результате вокзал интегрировали в транспортный каркас города, создали новые входы и выходы, заменили инженерные системы, отремонтировали фасады и кровлю, расширили зоны обслуживания, организовав там точки торговли и общепита в современном формате.

Ранее РЖД выставили на продажу здание Рижского вокзала.

 
