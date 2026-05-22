Крокодил утащил мужчину с похорон тещи

The Times of India: в Индии крокодил утащил мужчину в реку
В Индии крокодил утащил мужчину в реку во время похорон тещи, пишет The Times of India.

Как пишут СМИ, 30-летний Дипак Шарма, житель Грейтер-Нойды, приехал на похороны своей тещи Урмилы Деви вместе с женой и дочерью.

Пока на берегу реки Гхагхара готовились к кремации, мужчина пошел к воде помыть руки. Когда он наклонился, из реки внезапно вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил в воду. Местные жители попытались спасти Дипака, но животное быстро скрылось.

Полиция сразу начала поисковую операцию. Тело Дипака Шармы было найдено в пятницу утром на некотором расстоянии от места нападения — у понтонного моста. Государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации (SDRF) извлекла его из воды.

Ранее женщина приняла двух дерущихся на ее крыльце дома крокодилов за грабителей.

 
