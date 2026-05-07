Женщина приняла двух дерущихся на ее крыльце дома крокодилов за грабителей

UPI: американку напугали два дерущихся на крыльце ее дома крокодила
В США женщина приняла двух дерущихся на ее крыльце крокодилов за грабителей, пишет UPI.

Жительница Флориды Кайла Берресс, услышав громкий шум на крытом крыльце, она решила, что кто-то пытается проникнуть в жилище. Оказалось, что это были два дерущихся крокодила.

«Я думала, что кто-то вламывается, потому что никогда не думала, что крокодилы прийдут ко мне на крыльцо», — рассказала американка.

Женщина успела сделать несколько кадров, как один аллигатор кусает другого за хвост.

«Определенно выглядело так, будто они сражались за территорию», — пояснила Берресс.

В итоге обеих рептилий отловили специалисты и переселили в другое место. Кайла призналась, что ей было страшно, и призвала соседей быть осторожнее:

«Присматривайте за детьми и собаками. Крокодилы были быстрыми и очень сильными», — добавила американка.

Сезон спаривания аллигаторов во Флориде начался в апреле и продлится до начала сентября, отметили эксперты. В этот период рептилии становятся агрессивными и активно защищают свою территорию, что приводит к подобным столкновениям.

Ранее крокодил пробрался в отель в Зимбабве и попал на видео.

 
