«ВкусВилл» отреагировал на информацию о кишечной палочке в молоке

Компания «ВкусВилл» провела лабораторную проверку партии молока производства «Молочного завода Приволжский» после сообщений об обнаружении в нем кишечной палочки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Вкусвилл» провел лабораторные исследования партии «Молоко» 3,2% ООО «Молочный завод Приволжский», в рамках которых отклонения не выявлены», — отметили в пресс-службе.

Ритейлер также запросил у поставщика дополнительную проверку безопасности продукции.

В компании пояснили, что молоко пастеризуют при 90°C в течение пяти минут и фасуют в герметичную упаковку, чтобы избежать попадания бактерий. Утверждается, что на всех этапах хранения, транспортировки и реализации соблюдается режим от 2 до 4°C тепла с непрерывным автоматическим контролем температуры. Это, по словам ритейлера, позволяет своевременно выявлять любые отклонения и предотвращать нарушения условий хранения. Во «ВкусВилле» подчеркнули, что микробиологическая среда очень чувствительна, и на развитие микроорганизмов могут повлиять условия транспортировки и смена температуры.

22 мая Telegram-канал «Shot Проверка» сообщил, что в пастеризованном молоке жирностью 3,2% из «ВкусВилла», продававшемся в Брянске, обнаружили кишечную палочку. После проверки Роспотребнадзор объявил ритейлеру предостережение и призвал убрать с полок несоответствующую продукцию.

