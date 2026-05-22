«ВкусВилл» отреагировал на информацию о кишечной палочке в молоке

«ВкусВилл» не нашел отклонений в партии молока после сообщений о бактерии

Компания «ВкусВилл» провела лабораторную проверку партии молока производства «Молочного завода Приволжский» после сообщений об обнаружении в нем кишечной палочки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Вкусвилл» провел лабораторные исследования партии «Молоко» 3,2% ООО «Молочный завод Приволжский», в рамках которых отклонения не выявлены», — отметили в пресс-службе.

Ритейлер также запросил у поставщика дополнительную проверку безопасности продукции.

В компании пояснили, что молоко пастеризуют при 90°C в течение пяти минут и фасуют в герметичную упаковку, чтобы избежать попадания бактерий. Утверждается, что на всех этапах хранения, транспортировки и реализации соблюдается режим от 2 до 4°C тепла с непрерывным автоматическим контролем температуры. Это, по словам ритейлера, позволяет своевременно выявлять любые отклонения и предотвращать нарушения условий хранения. Во «ВкусВилле» подчеркнули, что микробиологическая среда очень чувствительна, и на развитие микроорганизмов могут повлиять условия транспортировки и смена температуры.

22 мая Telegram-канал «Shot Проверка» сообщил, что в пастеризованном молоке жирностью 3,2% из «ВкусВилла», продававшемся в Брянске, обнаружили кишечную палочку. После проверки Роспотребнадзор объявил ритейлеру предостережение и призвал убрать с полок несоответствующую продукцию.

Ранее кишечную палочку нашли в популярных блинчиках с творогом.