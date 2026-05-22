В молоке из «ВкусВилла» нашли опасную бактерию

«Shot Проверка»: в Брянске в молоке из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

В пастеризованном молоке из «ВкусВилла», которое продавалось в Брянске, обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По его данным, нарушение выявили в пробах молока жирностью 3,2%. Такая продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов по безопасности, потому что молоко относится к товарам ежедневного спроса и часто покупается для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

Поставщиком партии назван «Молочный завод «Приволжский»». Предприятие выпускает продукцию не только под собственным брендом, но и работает с крупными федеральными ретейлерами и торговыми сетями.

После проверки Роспотребнадзор объявил «ВкусВиллу» предостережение. Компанию призвали убрать с полок молоко, которое не соответствует обязательным требованиям.

Кишечная палочка в продуктах может указывать на нарушение санитарных норм при производстве, хранении или транспортировке. Употребление такой продукции способно привести к расстройству пищеварения, особенно у людей из групп риска. В таких случаях специалисты обычно рекомендуют не употреблять подозрительный товар и обращаться к врачу при появлении симптомов отравления.

