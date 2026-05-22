В России выросло на треть число «черных кредиторов» после ввода биометрии

В России за первый квартал 2026 года число нелегальных кредиторов выросло на 36% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

По информации издания, регулятор направил на блокировку более 1,3 тыс. интернет-ресурсов, среди которых свыше 800 страниц в соцсетях.

Эксперты связывают рост теневого рынка с введением обязательной биометрии для микрофинансовых организаций. После появления новых требований часть легальных компаний оказалась не готова быстро внедрить Единую биометрическую систему, а клиенты, столкнувшиеся с отказами, начали обращаться к нелегальным кредиторам.

С 1 марта 2026 года все микрофинансовые компании обязаны использовать Единую биометрическую систему при выдаче онлайн-займов. При этом Центробанк ввел мораторий на штрафы за нарушения до 1 января 2027 года. С марта 2027 года требование распространится на все МФО независимо от их формы.

Среди основных проблем специалисты назвали слабую наполненность базы ЕБС, низкую информированность граждан и высокую стоимость подключения системы. По оценкам экспертов, до 15% клиентов микрофинансовых организаций могут перейти к нелегальным кредиторам.

Наиболее опасной схемой на теневом рынке эксперты считают криптозаймы. По таким проектам Центробанк получил почти 200 жалоб и заблокировал более 120 сайтов.

Эксперты предупредили, что пока большинство клиентов мало знают о новых правилах, а доступность легальных займов снижается, интерес к «черному» рынку будет сохраняться.

Ранее ЦБ сообщил о росте жалоб на МФО в первом квартале 2026 года, в основном из-за действий недобросовестных «раздолжнителей».