ЦБ зафиксировал резкий рост жалоб россиян на микрофинансовые организации

ЦБ: жалобы россиян на МФО выросли почти на 50% в январе — марте
ЦБ зафиксировал резкий прирост жалоб на микрофинансовые организации в первом квартале 2026 года. В Центральном федеральном округе их число выросло на 28,5%, достигнув почти 3 тыс., а по всей стране — сразу на 47,5%, до 14 тыс. обращений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Там уточнили, что в значительной степени этот всплеск вызван действиями «раздолжнителей» — недобросовестных компаний, предлагающих избавление от долгов. Они обещают взять на себя все общение с кредиторами и коллекторами до списания долга, но лишь имитируют бурную деятельность: направляют шаблонные жалобы в Банк России или подают в суд заявление о банкротстве, пояснили в ЦБ. Человек оплачивает их услуги, а его долги в это время только растут, добавили в пресс-службе.

«Единственный надежный путь — прямой диалог с кредитором. Лучше обратиться к нему при первых сложностях, попросить кредитные каникулы или изменить график платежей, чтобы не накапливать штрафы за просрочки. В крайних случаях можно воспользоваться процедурой банкротства. Но важно понимать, что у нее всегда есть последствия — например, если у должника есть ценное имущество, суд выставит его на торги», — пояснили в пресс-службе.

Для защиты заемщиков регулятор совместно с участниками финансового рынка разрабатывает стандарты деятельности долговых консультантов. Также в Госдуме проходит рассмотрение законопроекта о комплексном урегулировании задолженности, по которому человек сможет провести реструктуризацию всех долгов в одном банке.

Ранее сообщалось, что в России фиксируют интерес россиян к черным кредиторам.

 
