На Урале директором гимназии стал ветеран СВО

Ветеран СВО Владимир Стерхов назначен директором гимназии в Екатеринбурге
МАОУ СОШ № 43/VK

Временно исполняющим обязанности директора гимназии №43 в Екатеринбурге стал ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Владимир Стерхов. Об этом говорится на странице учебного учреждения во «ВКонтакте».

Стерхов является участником программы «Управленческие кадры Урала». У него есть опыт работы в качестве заместителя директора по праву и безопасности в гимназии, а также учителя по нескольким предметам, в частности ОБЗР (прежнее название предмета — ОБЖ). В 2022 году Стерхов ушел на СВО, где был кинологом, а сейчас продолжает служить на благо родине на «гражданке».

«Все, что я пережил, чему научился — на фронте, в тылу, в профессии кинолога — я хочу передать детям. Чтобы они знали: геройство, ответственность и служение — это не слова. Это выбор», — написал военный на своей странице во «ВКонтакте».

Это не первый случай, когда учебное учреждение в России возглавляет ветеран СВО. В сентябре 2023 года вернувшийся с зоны проведения боевых действий завуч томской школы Сергей Бикмаев стал врио директора школы «Интеграция» Томского района. В августе 2024-го школу №87 в Перми возглавил бывший депутат краевого Заксобрания, участник СВО Александр Григоренко. В январе 2025 года Иосифа Слепцова, вернувшегося из зоны конфликта, назначили новым директором школы №13 в Якутске.

Ранее стало известно, что ветераны СВО смогут бесплатно обучаться в одном из московских вузов.

