Ветеринар назвал опасные для питомца цветы на даче

Многие декоративные цветы и кустарники, растущие на даче, могут быть токсичны для домашних животных. При этом они особенно опасны для тех питомцев, которые любят исследовать территорию, грызть цветы и играть с растениями. Об этом в разговоре с RT предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Российского биотехнологического университета Андрей Руденко.

По словам специалиста, особенно часто собаки и кошки сталкиваются с плохим самочувствием после взаимодействий с лилиями, ландышами, тюльпанами, нарциссами, гортензиями, олеандром, плющом и рядом декоративных луковичных растений.

«Опасность зависит не только от самого вида растения, но и от количества съеденного, размера животного и его индивидуальной чувствительности. Например, лилии считаются особенно опасными для кошек. Даже небольшое количество пыльцы, листьев или воды из вазы может привести к тяжелому поражению почек. Ландыши содержат вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему, а тюльпаны и нарциссы чаще вызывают выраженное раздражение желудочно-кишечного тракта», — объяснил эксперт.

Ветеринар отметил, что при отравлении растениями у питомца зачастую наблюдается рвота, диарея, повышенное слюноотделение, вялость, и отказ от пищи. В более серьезных случаях животное может столкнуться с дрожью, судорогами, трудностями с дыханием и проблемами с сердечным ритмом.

При этом опасность представляют не только растения, но и удобрения и химические обработки. Питомец может облизать листья после опрыскивания или выпить воду, в которую попали средства. Если животное съело неизвестное растение, после чего его состояние ухудшилось, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в ветеринарную клинику.

