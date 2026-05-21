Ветеринар объяснил, почему собак в жару нельзя обливать холодной водой

Если собака в жаркую погоду перегрелась, ни в коем случае нельзя обливать питомца холодной водой, это может вызвать отек легких, предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Это приводит к резкой перегрузке сердечно-сосудистой системы, может даже закончиться отеком легких. К сожалению, такое происходит каждое лето, у нас есть постоянная статистика осложнений от резкого переохлаждения после перегрева. Если вдруг все-таки видите, что ваша собака начинает перегреваться, тепловой или солнечный удар, сразу же надо поместить в тенистое место, защитить от теплового и лучевого воздействия. А достаточно обеспечить питомцу приток свежего воздуха. На прогулке в жару у вас должно быть достаточное количество воды, можно лоб смочить, подмышечные впадины, немножечко обрызгать водичкой для быстрого охлаждения. Но обливать холодной водой — ни в коем случае», — предупредил он.

