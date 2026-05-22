Рабочие нашли на пляже в Испании 2000-летнюю мраморную голову Венеры

Daily Mail: на пляже в Испании нашли мраморную голову Венеры возрастом 2000 лет
Рабочие, восстанавливавшие популярный пляж в Испании, обнаружили мраморную 2000-летнюю голову древнеримской богини Венеры, пишет Daily Mail.

Белая мраморная голова датируется эпохой Верховной Империи. За исключением небольших повреждений носа, она находится в почти идеальном состоянии. Эксперты полагают, что скульптура может изображать богиню Венеру --мать римского народа, олицетворявшую любовь, красоту и плодородие. Совет Аликанте назвал бюст «римской головой высокого художественного качества».

По словам специалиста, скульптура, вероятно, украшала дом «какого-то видного римского гражданина». Археологи отмечают, что прическа головы — волнистые волосы, закинутые назад с пробором посередине, — следует эллинистическому влиянию и идеализированному образу греческой Афродиты или римской Венеры.

Пляж Альмадраба признан археологическим объектом более 15 лет: в 2009 году здесь обнаружили остатки римской виллы, связанной с городом Луцентум. В ходе нынешних работ также нашли фундаменты домов, керамику и монеты того времени. Раскопки продолжаются, открытие пляжа к летнему сезону отложено.

