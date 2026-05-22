Археологи впервые раскрыли тайну гигантских каменных сосудов в Лаосе

Археологи выяснили назначение загадочных гигантских каменных сосудов на Плато кувшинов в Лаосе, происхождение которых десятилетиями оставалось предметом споров. Исследование показало, что по крайней мере часть из них использовалась в погребальных ритуалах и могла принадлежать семейным группам. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Плато Сиангкхуанг в центральной части Лаоса известно тысячами каменных сосудов высотой от одного до трех метров, разбросанных по равнинам и лесам. Изучение памятника долгое время осложнялось тем, что в регионе до сих пор остаются около 80 млн неразорвавшихся кассетных боеприпасов, сброшенных во время гражданской войны в Лаосе в 1960-х годах.

Группа исследователей под руководством археолога Николаса Скопала из Университета Джеймса Кука раскопала один из крупнейших сосудов — «Кувшин 1» на участке Site 75.

Внутри археологи обнаружили плотное скопление человеческих костей, принадлежавших как минимум 37 людям. Радиоуглеродный анализ показал, что останки помещали в сосуд неоднократно на протяжении примерно 270 лет — между 890 и 1160 годами нашей эры.

«Количество людей позволяет предположить, что сосуды принадлежали семьям или расширенным родовым группам. Вероятно, здесь проводились ритуалы почитания предков на протяжении поколений», — отметил Скопал.

Исследователи считают, что останки попали в сосуд уже после первоначального разложения тел в другом месте. Такая практика известна как вторичное захоронение. По одной из гипотез, меньшие сосуды могли использоваться для первичного этапа погребения, после чего кости переносили в более крупные.

Помимо костей археологи нашли 20 стеклянных бусин, фрагменты керамики, железный нож, колокольчик и каменные плиты. Анализ показал, что стеклянные бусины были изготовлены из материалов, происходящих из Южной Индии и Месопотамии, что может свидетельствовать о древних торговых связях региона.

Теперь ученые планируют изучить найденные останки, чтобы выяснить происхождение людей, их образ жизни и степень родства. Это поможет проверить гипотезу о многопоколенном семейном захоронении.

