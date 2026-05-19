В Подмосковье три человека пострадали в результате драки со стрельбой

Светлана Шевченко/РИА Новости

Драка со стрельбой произошла в подмосковном городе Одинцово. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, конфликт с участием нескольких мужчин произошел возле одного из домов на улице Чистяковой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что во время потасовки один из участников начал стрелять в оппонентов из предмета, похожего на пистолет. В результате пострадали три человека в возрасте от 40 до 45 лет.

»[Мужчины] с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Шестерых участников драки в возрасте от 36 до 43 лет доставили в отделение полиции. Стражи порядка изъяли травматический пистолет, правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. При этом правоохранители возбудили и уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

12 мая на территории птицефабрики «Синявинская» в Ленинградской области произошла массовая драка между рабочими из Узбекистана и Бангладеш. В потасовке приняли участие около 60 человек, из них 20 потребовалась госпитализация. Состояние семи пострадавших оценивалось как тяжелое. В полиции заявили, что драка началась после словесной перепалки. СМИ писали, что причиной мог стать поцелуй. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео массовую драку с поножовщиной.

 
