В Подмосковье три человека пострадали в результате драки со стрельбой

МВД России: три человека пострадали в драке со стрельбой в подмосковном Одинцово

Драка со стрельбой произошла в подмосковном городе Одинцово. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, конфликт с участием нескольких мужчин произошел возле одного из домов на улице Чистяковой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что во время потасовки один из участников начал стрелять в оппонентов из предмета, похожего на пистолет. В результате пострадали три человека в возрасте от 40 до 45 лет.

»[Мужчины] с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Шестерых участников драки в возрасте от 36 до 43 лет доставили в отделение полиции. Стражи порядка изъяли травматический пистолет, правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. При этом правоохранители возбудили и уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

