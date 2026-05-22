Ученые обнаружили «инопланетный» материал внутри огромного кратера на Земле

Исследователи, изучающие ударный кратер Хапчхон на Корейском полуострове, обнаружили строматолиты — слоистые структуры, созданные микробными сообществами. Внутри пород найдены следы внеземного материала, смешанного с признаками воздействия горячей воды, пишет Daily Mail.

Ученые полагают, что после падения астероида на месте удара образовалось горячее, богатое минералами озеро. Тепло от расплавленной породы сохраняло высокую температуру воды длительное время, создав «идеальную среду» для процветания микробов. Доктор Джесу Лим, ведущий автор исследования, назвал это первыми комплексными доказательствами того, что строматолиты могут формироваться в гидротермальных озерах после ударов астероидов.

Строматолиты — древнейшие известные следы жизни на Земле. Их создавали микроорганизмы, похожие на цианобактерии, которые вырабатывали кислород путем фотосинтеза. Радиоуглеродное датирование показало, что найденные структуры формировались тысячи лет. При этом ученые обнаружили странную «смену возраста» слоев: внутренние слои оказались «младше» внешних. Это объясняется поглощением микробами древнего углерода из озера и пород.

Открытие проливает свет на Великое окисление, когда 2,5 млрд лет назад уровень кислорода в атмосфере внезапно вырос. Исследователи подозревают, что астероиды создавали горячие «кислородные оазисы» — изолированные карманы, где микробы, производящие кислород, могли выживать в условиях бедной кислородом атмосферы.

Ранее сообщалось, что к Земле приближаются два «челябинских метеорита».

 
