К Земле приближаются два «челябинских метеорита»

ИКИ РАН: два крупных астероида пройдут рядом с Землей 18 и 19 мая

Два крупных астероида, сопоставимых по размеру с челябинским метеоритом, пройдут рядом с Землей 18 и 19 мая. Об этом сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В лаборатории подчеркнули, что угрозы для планеты оба объекта не представляют.

Речь идет об астероидах 2026 JH2 и 2026 KB. Первый обнаружили 10 мая, второй — 13 мая, всего за несколько дней до сближения с Землей. Специалисты отметили, что такие поздние открытия показывают, насколько внезапно рядом с планетой могут появляться достаточно крупные небесные тела.

По предварительным оценкам, размеры обоих астероидов достигают около 20 метров. Это сопоставимо с челябинским метеоритом, который упал на Землю 15 февраля 2013 года и считается крупнейшим небесным телом, столкнувшимся с планетой в XXI веке.

Астероид 2026 KB приблизится к Земле на расстояние около 230 тыс. км. Максимальное сближение ожидается 18 мая в 18:15 мск.

Второй объект — 2026 JH2 — немного крупнее. Он пролетит мимо Земли 19 мая около 01:00 мск на расстоянии примерно 91 тыс. км. В лаборатории отметили, что это не рекордное сближение, однако для астероидов такого размера оно может стать самым близким в 2026 году.

Ученые добавили, что астероид 2026 JH2 теоретически можно наблюдать с помощью полупрофессионального оборудования. Однако из-за высокой скорости движения по небу сделать это будет сложно — для наблюдений потребуется точно рассчитать направление и время.

