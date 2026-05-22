Число людей с психическими заболеваниями в мире выросло почти вдвое

Количество людей с психическими расстройствами в мире за последние 30 лет выросло на 95,5% и достигло 1,17 млрд человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Работу подготовила международная группа ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран. В исследовании проанализировали 12 категорий психических заболеваний среди мужчин и женщин разных возрастов. Работа основана на данных из 204 стран мира за период с 1990-го по 2023 год.

Авторы исследования пришли к выводу, что в 2023 году психические заболевания стали одной из серьезных проблем для систем здравоохранения по всему миру вне зависимости от уровня развития государств. По данным ученых, особенно быстро растет число случаев тревожных расстройств, депрессии, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и поведенческих расстройств.

Исследователи отметили, что в 2023 году чаще всего психические заболевания фиксировались у женщин в возрасте от 15 до 19 лет.

Для борьбы с ситуацией специалисты предложили усилить системы эпидемиологического наблюдения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, ученые считают необходимым развивать более эффективные меры профилактики и раннего лечения.

