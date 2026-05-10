Ученые выяснили, почему шизофрения не поражает слепых от рождения

Ученые из Университета Западной Австралии обнаружили, что врожденная корковая слепота может защищать человека от развития шизофрении. Результаты опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin (SchizoB).

Ученые проанализировали данные почти 500 тысяч детей, родившихся в Западной Австралии с 1980 по 2001 год. За это время шизофрению диагностировали у 1870 человек. Однако среди 66 детей с врожденной корковой слепотой — потерей зрения из-за повреждения зрительной коры мозга — не оказалось ни одного пациента с этим психическим расстройством.

Авторы отмечают, что подобная связь обсуждается еще с середины XX века, но только современные базы медицинских данных позволили проверить гипотезу на больших выборках.

«Особый интерес вызывает то, что защитный эффект наблюдается только при корковой слепоте. У людей, потерявших зрение позже или ослепших из-за повреждения глаз, по-прежнему может развиться шизофрения», — отметили ученые.

Исследователи считают, что ключ к разгадке связан с тем, как мозг учится интерпретировать окружающий мир. Сегодня шизофрению все чаще рассматривают как нарушение системы прогнозирования: мозг начинает придавать слишком большое значение случайным сигналам и хуже отличает реальные события от внутренних ощущений и мыслей.

Зрительная кора играет важную роль не только в обработке изображения, но и в обучении, внимании и оценке информации. Если мозг с рождения не получает зрительных сигналов, эта область перестраивается и начинает участвовать в других функциях — например, в речи, памяти и логическом мышлении.

По мнению ученых, такая ранняя перестройка может делать работу мозга более стабильной и снижать вероятность ошибок восприятия, характерных для шизофрении.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о «лечебном эффекте» слепоты. Однако открытие может помочь разработать новые подходы к терапии, направленные не только на химические процессы в мозге, но и на механизмы восприятия и обработки информации.

