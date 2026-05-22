В Кызыле не нашли подтверждения сообщениям об неизвестных уколах в детсаду

В мэрии Кызыла сообщили, что камеры не подтвердили факты насилия в детсаду
Камеры видеонаблюдения в детском саду «Страна детства» в Кызыле, на который жаловались родители из-за неизвестных уколов, не зафиксировали применения физического насилия. Об этом сообщила мэрия города.

В сообщении администрации уточняется, что комиссия из представителей департамента по образованию и руководства детсада провела проверку. Специалисты изучили архивные записи с камер и опросили персонал.

«По данным с камер видеонаблюдения, факты применения физического насилия не установлены», — говорится в сообщении мэрии.

При этом комиссия выявила факты некорректного словесного воздействия со стороны воспитателя и его помощницы. На основании выводов проверки обоих сотрудников уволили, говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что безопасность и психологический комфорт детей являются абсолютным приоритетом, и поблагодарили родителей за активную гражданскую позицию и оперативное информирование.

До этого в региональном УМВД сообщили, что родители воспитанников детсада обратились в полицию после того, как обнаружили у детей множественные следы от уколов на ягодицах. По данным Telegram-канала SHOT, мама одного из детей насчитала у сына девять следов от уколов. Ребенок рассказал, что воспитательница и ее помощница уводили их в туалет и запугивали шприцами.

Ранее в Челябинске сотрудников детсада заподозрили в жестоком обращении с детьми.

 
