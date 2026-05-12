Муж переломал кости молодой жене, которая не подарила ему автомобиль

В Индии муж и свекровь столкнули девушку с лестницы, потребовав в приданое машину
В Индии родственники столкнули девушку с лестницы, потому что она не подарила мужу машину, сообщает Times of India.

По данным газеты, 22‑летняя Неха Хуссейн попала в больницу с множественными переломами после того, как муж и его мать напали на нее, потребовав дополнительное приданое в виде автомобиля.

Как сообщается, пара сыграла свадьбу еще в 2022 году, тогда отец невесты, по ее словам, уже предоставил значительное приданое, а позже отдельно передал зятю крупную сумму, но в новой семье девушку все равно неоднократно подвергали физическому насилию.

9 мая Хуссейн жестоко избили и спустили вниз по лестнице, после чего супруг отказался везти ее в больницу. Пострадавшая сообщила о нападении своему отцу, который доставил ее в государственную больницу при медицинском колледже в Пилибхите. Рентген выявил три перелома правой ноги и перелом левой лодыжки.

На следующий день полицейские задержали троих членов семьи. Их привлекли к ответственности по статьям, предусматривающим жестокое обращение со стороны мужа или родственников, причинение тяжкого и иного вреда здоровью, а также умышленное оскорбление.

Ранее житель Бурятии поссорился с женой и переломал ей пальцы кочергой.

 
