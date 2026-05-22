Аналитик призвал россиян не менять пароли из-за абстрактных рисков

Россиянам не нужно ориентироваться на абстрактные требования к срокам действия паролей и менять их раз в три месяца. Лучше делать это только при подозрении на утечку данных, сообщил RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров.

«Менять пароль нужно в первую очередь тогда, когда есть подозрение на утечку. В таких случаях новый пароль лучше придумать сразу и не повторять его на других сайтах», — отметил эксперт, добавив, что при отсутствии рисков частая смена паролей никакой пользы не принесет.

Намного важнее уделить внимание самому паролю, постаравшись сделать его максимально сложным, длинным, используя буквы разных регистров и символы. Важно также, чтобы пароли на разных ресурсах не повторялись, подчеркнул Бедеров и посоветовал для удобства использовать менеджер паролей.

До этого главерд аналитического издания Runet Владимир Зыков предупредил, что пароли к разным сервисам, включая аккаунты в соцсетях, «Госуслуги» или мессенджеры, должны быть строго разными. В противном случае взлом одной страницы приведет к тому, что в руки аферистов попадет вся цифровая личность пользователя. Также он призвал использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее стало известно, что ИИ позволил хакерам активнее взламывать онлайн-профили россиян.