Киберэксперт раскрыл секреты защиты аккаунтов в соцсетях ни на «Госуслугах»

Пароли к разным сервисам, включая аккаунты в соцсетях, «Госуслуги» или мессенджеры, должны быть строго разными. В противном случае взлом одной страницы приведёт к тому, что в руки аферистов попадёт вся цифровая личность пользователя, предупредил в беседе с RT главерд аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Если мошенники узнают пароль от одного сайта, они почти всегда проверяют его на других популярных ресурсах, — пояснил эксперт. — Лучше использовать длинные пароли и хранить их в надёжном менеджере паролей, а не в заметках телефона или переписке».

Помимо пароля должна применяться двухфакторная аутентификация, но и она не является абсолютной защитой – так, например, часто аферисты умудряются выманить у человека код из смс или пароль. Поэтому важно ориентироваться на базовое правило – никогда никому не сообщать коды из смс, пуш-уведомлений, приложений, резервные коды и так далее. В том числе нельзя этого делать человеку, который представляется сотрудником банка, полиции, «Госуслуг» — никто из них не станет запрашивать такие данные, подчеркнул Зыков.

Он также призвал россиян периодически проверять разделы «Активные сеансы», «Устройства», «История входов» в соцсетях, мессенджерах, почте и на госсревисах. При обнаружении незнакомых устройств, городов, подозрительных входов следует немедленно завершить такие сеансы, а затем – поменять все пароли. По возможности нужно указать на ресурсах резервные адреса на случай кражи аккаунта – тогда будет возможность оперативно восстановить доступ к сервису по почте или смс, заключил киберэксперт.

Ранее стало известно, что ИИ позволил хакерам активнее взламывать онлайн-профили россиян.