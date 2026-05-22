Врач назвала причины отита после купания в водоеме

После купания в водоеме может развиться так называемый «отит пловца». Его причиной становятся грибки и бактерии, попадающие в уши. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

Типичные симптомы, по ее словам, — нарастающая боль в ухе, которая усиливается при нажатии на козелок или потягивании за ушную раковину, ощущение заложенности, зуд, иногда выделения из уха и снижение слуха.

«Дело в том, что вода попадает в ухо и задерживается в слуховом проходе, кожа набухает и воспаляется. Если при этом человек еще и «чистит» уши или активно пользуется наушниками, появляются микротрещины. На таком фоне любые бактерии и грибки приживаются гораздо легче, и уже через несколько дней после активного купания ухо начинает болеть», — объяснила Новикова.

Избежать такой неприятности просто: после плавания достаточно высушить уши полотенцем снаружи, а также наклонить голову в сторону, чтобы вода вытекла. Тем, кто склонен к отиту, врач рекомендует использовать специальную шапочку или водонепроницаемые беруши.

Пластический хирург, к.м.н., куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная» Ольга Чернова до этого говорила, что непрерывное использование наушников во время сна может спровоцировать необратимое снижение слуха, отит и привести к другим нарушениям.

Ранее врач раскрыл, о каких болезнях может говорить шум в ушах.

 
