Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о скрытой опасности сна в наушниках

Врач Чернова: использование наушников во время сна снижает слух
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Непрерывное использование наушников во время сна может спровоцировать необратимое снижение слуха, отит и привести к другим нарушениям. Об этом газете «Известия» сообщила пластический хирург, к.м.н., куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная» Ольга Чернова.

«Шесть-восемь часов непрерывной стимуляции — это фактически форсированный режим износа. Волосковые клетки не регенерируют. Каждая «музыкальная ночь» — это маленький, незаметный, но невосполнимый шаг к снижению слуха», — предупредила специалист.

Врач подчеркнула, что опасность связана с работой волосковых клеток внутреннего уха, отвечающих за восприятие звука. В дневное время они успевают восстановиться благодаря перерывам между звуками, в то время как использование наушников ночью становится источником непрерывной нагрузки. При этом эти клетки не восстанавливаются, а их повреждение постепенно накапливается и приводит к ухудшению слуха.

Помимо этого, во время продолжительного сна наушники вызывают акустическую нагрузку, оказывают механическое давление на слуховой проход и нарушают его вентиляцию. В результате такого воздействия увеличивается риск возникновения воспалений и развития отита.

По словам эксперта, самыми вредными считаются внутриканальные наушники, усиливающие звуковое давление и перекрывающие доступ воздуха. Накладные модели не так травматичны, однако при длительном сне на боку они могут нарушать кровообращение.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что привычка чистить уши ватными палочками или другими подручными предметами с медицинской точки зрения является потенциально травматичной практикой. По его словам, при использовании палочек легко повредить кожу слухового прохода. Даже небольшие микроповреждения становятся «входными воротами» для инфекции и могут провоцировать воспалительные процессы.

Ранее россиянам рассказали, почему весной одолевает сонливость.

 
Теперь вы знаете
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
