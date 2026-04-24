Россиян предупредили о скрытой опасности сна в наушниках

Непрерывное использование наушников во время сна может спровоцировать необратимое снижение слуха, отит и привести к другим нарушениям. Об этом газете «Известия» сообщила пластический хирург, к.м.н., куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная» Ольга Чернова.

«Шесть-восемь часов непрерывной стимуляции — это фактически форсированный режим износа. Волосковые клетки не регенерируют. Каждая «музыкальная ночь» — это маленький, незаметный, но невосполнимый шаг к снижению слуха», — предупредила специалист.

Врач подчеркнула, что опасность связана с работой волосковых клеток внутреннего уха, отвечающих за восприятие звука. В дневное время они успевают восстановиться благодаря перерывам между звуками, в то время как использование наушников ночью становится источником непрерывной нагрузки. При этом эти клетки не восстанавливаются, а их повреждение постепенно накапливается и приводит к ухудшению слуха.

Помимо этого, во время продолжительного сна наушники вызывают акустическую нагрузку, оказывают механическое давление на слуховой проход и нарушают его вентиляцию. В результате такого воздействия увеличивается риск возникновения воспалений и развития отита.

По словам эксперта, самыми вредными считаются внутриканальные наушники, усиливающие звуковое давление и перекрывающие доступ воздуха. Накладные модели не так травматичны, однако при длительном сне на боку они могут нарушать кровообращение.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что привычка чистить уши ватными палочками или другими подручными предметами с медицинской точки зрения является потенциально травматичной практикой. По его словам, при использовании палочек легко повредить кожу слухового прохода. Даже небольшие микроповреждения становятся «входными воротами» для инфекции и могут провоцировать воспалительные процессы.

