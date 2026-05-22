Врач объяснил, как отличить менингит от гриппа

Наиболее опасной формой является бактериальный менингит, особенно вызванный менингококком. Без лечения его летальность достигает 50–80%. Вирусный менингит при этом менее агрессивен и в большинстве случаев проходит самостоятельно. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-терапевт Олег Наумов.

По его словам, на ранней стадии бактериальный менингит крайне трудно отличить от обычного гриппа: наблюдаются температура, головная боль, слабость. Однако существуют признаки, которые должны насторожить: резкая светобоязнь, непереносимость громких звуков, невозможность прижать подбородок к груди, а также характерная геморрагическая сыпь в виде звездочек. Последний симптом указывает на менингококковый сепсис, а это уже критическая ситуация, предупредил специалист.

«Счет действительно идет на часы. От первых симптомов до летального исхода при молниеносной форме может пройти менее суток. Промедление с госпитализацией даже на несколько часов резко ухудшает прогноз. При малейшем подозрении — немедленно вызывать скорую, не ждать и не наблюдать», — подчеркнул врач.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко до этого отмечал, что менингит особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, поскольку в этом случае он может привести к трагическому исходу.

Самой опасной формой течения болезни является фульминантная, уточнил эксперт. Однако характер течения болезни и последствия будут зависеть от особенностей конкретного пациента.

Ранее 20-летняя студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног.