Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснил, как отличить менингит от гриппа

Врач Наумов: грипп от менингита отличает светобоязнь
Shutterstock/FOTODOM

Наиболее опасной формой является бактериальный менингит, особенно вызванный менингококком. Без лечения его летальность достигает 50–80%. Вирусный менингит при этом менее агрессивен и в большинстве случаев проходит самостоятельно. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-терапевт Олег Наумов.

По его словам, на ранней стадии бактериальный менингит крайне трудно отличить от обычного гриппа: наблюдаются температура, головная боль, слабость. Однако существуют признаки, которые должны насторожить: резкая светобоязнь, непереносимость громких звуков, невозможность прижать подбородок к груди, а также характерная геморрагическая сыпь в виде звездочек. Последний симптом указывает на менингококковый сепсис, а это уже критическая ситуация, предупредил специалист.

«Счет действительно идет на часы. От первых симптомов до летального исхода при молниеносной форме может пройти менее суток. Промедление с госпитализацией даже на несколько часов резко ухудшает прогноз. При малейшем подозрении — немедленно вызывать скорую, не ждать и не наблюдать», — подчеркнул врач.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко до этого отмечал, что менингит особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, поскольку в этом случае он может привести к трагическому исходу.

Самой опасной формой течения болезни является фульминантная, уточнил эксперт. Однако характер течения болезни и последствия будут зависеть от особенностей конкретного пациента.

Ранее 20-летняя студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!