На западе Москвы ночью расстреляли мужчину

Mash: на западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину

В ночь на 22 мая на Кутузовском проспекте в Москве неизвестный совершил покушение на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел на улице Студенческой. Злоумышленник два раза выстрелил мужчине в живот и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

О личности пострадавшего и возможных мотивах нападавшего не сообщается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

