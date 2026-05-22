Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На западе Москвы ночью расстреляли мужчину

Mash: на западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 22 мая на Кутузовском проспекте в Москве неизвестный совершил покушение на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел на улице Студенческой. Злоумышленник два раза выстрелил мужчине в живот и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

О личности пострадавшего и возможных мотивах нападавшего не сообщается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне 40-летний омич из-за ревности обстрелял 44-летнего мужчину из ружья. В результате пострадавшего с огнестрельными ранениями увезла скорая помощь. Правоохранители задержали нападавшего по месту жительства. Выяснилось, что орудие преступления он попытался скрыть, выбросив его в выгребную яму.

19 мая в подмосковном городе Одинцово произошла драка со стрельбой. По данным ведомства, конфликт с участием нескольких мужчин произошел возле одного из домов на улице Чистяковой. В результате пострадали три человека в возрасте от 40 до 45 лет.

Ранее уфимец обстрелял знакомого из-за пьяной ссоры.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!