Уфимец обстрелял знакомого из-за пьяной ссоры

В Уфе 36-летний мужчина обстрелял 51-летнего знакомого, с которым поссорился после распития алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Башкирии.

Инцидент случился на улице Якуба Коласа. Жильцы вызвали полицию, услышав хлопки — прибывшие на сигнал патрульные задержали подозреваемого.

По предварительной информации, задержанный и его старший приятель коротали время за распитием спиртного, когда внезапно между ними разгорелась ссора. Во время конфликта младший участник посиделок выхватил пистолет, заряженный холостыми патронами, и дважды выстрелил в собутыльника.

Стрелка доставили в отдел полиции, у него изъяли пистолет и патроны. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали случвшегося.

