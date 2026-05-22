Собаководам объяснили, что делать, если питомец съел слизня

Леопардовые слизни представляют опасность для собак. Это крупный инвазивный вид, которого легко узнать по характерному пятнистому рисунку и размерам, достигающим 20 сантиметров. Об этом в интервью РИАМО сообщил ветеринарный врач Михаил Зорин.

По словам специалиста, если собака съест такого слизня, в ее организм могут попасть личинки нематоды Angiostrongylus, переносчиками которых являются эти моллюски.

«Попадая в организм собаки, которая съела слизня, паразит поражает легкие и сердце, вызывая потенциально смертельное заболевание. Симптомы появляются не сразу: кашель, одышка, неврологические нарушения», — отметил Зорин.

При подозрении на поедание слизня он посоветовал немедленно обратиться к ветеринару, не дожидаясь клинической картины.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев до этого предупреждал, что с возвращением тепла в московском регионе активизируются испанские слизни. Часть популяции, по его словам, могла сохраниться несмотря на холодную зиму.

Ранее испанских слизней заметили в Ленинградской области.