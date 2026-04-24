Россиян призвали готовиться к испанским слизням

С возвращением тепла в московском регионе активизируются испанские слизни. Об этом агентству «Москва» рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

Он отметил, что часть популяции могла сохраниться несмотря на холодную зиму.

«Похолодание в столице, возможно, уменьшит их количество, но говорить об исчезновении рано — мы с большой долей вероятности увидим их с установлением тепла», — сказал Пинаев.

Опасности для людей такие слизни не представляют, но после контакта с ними необходимо мыть руки в связи с риском гельминтов. Дачники собирать слизней могут в перчатках.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области жители стали замечать на своих улицах и участках крупных рыжих слизней. Эти моллюски вышли из состояния покоя в связи с потеплением

Ранее врач предупреждал о риске заражения паразитами через укусы комаров.